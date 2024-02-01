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15:09 01.02.2024

Зеленський у зверненні до учасників саміту Євроради: Потрібна ваша єдність щодо створення Фонду допомоги Україні на EUR5 млрд строком на 4 роки

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Зеленський у зверненні до учасників саміту Євроради: Потрібна ваша єдність щодо створення Фонду допомоги Україні на EUR5 млрд строком на 4 роки

Президент України Володимир Зеленський подякував ЄС за одностайність у схваленні інструменту Ukraine Facility на суму EUR50 млрд на чотири роки в межах євробюджету для зміцнення української стійкості, водночас закликав європейських політиків до єдності в питанні створення окремого Фонду допомоги (Ukraine Assistance Fund) на EUR5 млрд на ті самі строки.

"Агресія Росії проти Європи, що була розпочата Москвою на європейському фронті, поповнилася черговим спільником Росії, а саме – снарядами для артилерії та балістичними ракетами від Північної Кореї. Вони вже б'ють по наших містах - на додаток до іранських "шахедів", які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна", - заявив він у своєму відеозверненні в четвер.

Водночас, як наголосив президент, "на жаль, реалізація європейського плану щодо постачання мільйона артилерійських снарядів для України затримується".

"Це прояв глобальної конкуренції, у якій Європа не має права програти. І саме тому сьогодні потрібна ваша єдність щодо створення Ukraine Assistance Fund (Фонду допомоги Україні - ІФ-У) у межах нашого з вами Європейського фонду миру", - сказав Зеленський.

"Це така надійність і довготривалість підтримки, яку зараз потрібно протиставити відповідним викликам. Не менш як 5 мільярдів євро на рік, термін - чотири роки. Чіткий пріоритет", - додав він.

Звертаючись до учасників саміту, глава держави також закликав до "дієвої участі в підготовці Глобального саміту миру", який має відбутися у Швейцарії.

"Сьогодні Європа надсилає сигнал через Атлантику і по всьому світу, що міжнародний світовий порядок, заснований на правилах, витримає всі виклики. Європа задає тон у глобальних процесах своєю єдністю. Зараз це факт. І він має залишатися таким", - резюмував він.

Як повідомлялося, 1 лютого в Брюсселі відбувається саміт Європейської Ради. Як уже повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, 27 лідерів країн Євросоюзу домовилися про додатковий пакет підтримки України (Ukraine Facility) розміром EUR50 млрд у межах бюджету ЄС. 

Теги: #єврорада #зеленський

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