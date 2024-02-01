Буданов: Кількість артилерійських систем і боєприпасів - один із ключових факторів у війні з РФ

Найважливішою потребою Сил оборони України залишаються артилерійські системи і боєприпаси, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN.

"Їх кількість - один із ключових факторів у війні з терористичною росією. У безпілотних системах ми з росіянами більш-менш рівні, говорячи про тенденцію до дедалі масштабнішого використання на фронті різних типів БПЛА", - додав Буданов.

Крім того, уточнив він, штурмові літаки А-10 могли б значно посилити Україну на передньому краї.

"Хоча в Америці час від часу дискутують щодо їх зняття з озброєння та заміни на новіші борти, штурмовики А-10 мають репутацію ефективних у боротьбі з бронетехнікою, здобуту, зокрема, під час війни в Перській затоці. Вони справді можуть допомогти завдати військового ураження Росії", - наголосив голова ГУР.

Він зазначив, що на окупованих територіях України наразі перебуває понад пів мільйона російських окупантів.

"Утім, у короткостроковій перспективі нинішній потенціал ворога навряд чи дасть змогу просування на лінії фронту", - вважає Буданов.