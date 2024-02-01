Події

10:36 01.02.2024

Шольц вірить, що рішення про EUR50 млрд для України буде схвалено

1 хв читати
Шольц вірить, що рішення про EUR50 млрд для України буде схвалено

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вірить, що глави держав і урядів країн-членів ЄС зможуть домовитися про виділення Україні EUR50 млрд фінансової допомоги.

"Ми хочемо завершити те, що ми почали в грудні. Ми хочемо убезпечити фінансову допомогу для України. Ми говорили про це тижні і місяці, але я вірю, що сьогодні ми будемо здатні досягти домовленостей", - сказав він після прибуття на позачергове засідання Європейської ради.

Шольц наголосив на важливості того, щоб "ми в Європі допомагали один одному і були солідарні один з одним".

Він також наголосив на важливості надання Україні військової допомоги.

Теги: #україна #єс #допомога #шольц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:33 01.02.2024
Прем'єр Бельгії впевнений, що 27 країн ЄС можуть досягти компромісу щодо розблокування для України EUR50 млрд

Прем'єр Бельгії впевнений, що 27 країн ЄС можуть досягти компромісу щодо розблокування для України EUR50 млрд

09:52 01.02.2024
В Україні у 2023 році значно розширили виробництво БПЛА - Міноборони

В Україні у 2023 році значно розширили виробництво БПЛА - Міноборони

02:31 01.02.2024
Україна попередила своїх союзників, що відчуває "критичну" нестачу артилерійських снарядів

Україна попередила своїх союзників, що відчуває "критичну" нестачу артилерійських снарядів

01:25 01.02.2024
Мінагрополітики працює над створенням реєстру виробників технічних конопель та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин

Мінагрополітики працює над створенням реєстру виробників технічних конопель та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин

00:58 01.02.2024
Усіх пацієнтів лікарні у Великому Бурлуку евакуйовано, частково переведено в інші медустанови

Усіх пацієнтів лікарні у Великому Бурлуку евакуйовано, частково переведено в інші медустанови

00:35 01.02.2024
Росіяни за минулий день обстріляли десять громад Сумської області

Росіяни за минулий день обстріляли десять громад Сумської області

00:10 01.02.2024
Нуланд обговорила з Єрмаком питання двостороннього співробітництва

Нуланд обговорила з Єрмаком питання двостороннього співробітництва

23:55 31.01.2024
Окупанти скинули КАБи на лікарню у Великому Бурлуці, 4 людини постраждали

Окупанти скинули КАБи на лікарню у Великому Бурлуці, 4 людини постраждали

23:36 31.01.2024
Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова

23:12 31.01.2024
Депутату, який підірвав гранати в Керецьківській сільраді, змінили підозру

Депутату, який підірвав гранати в Керецьківській сільраді, змінили підозру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мішель продовжує консультації з Орбаном, Макроном, Шольцом, Мелоні та іншими

В Україні у 2023 році значно розширили виробництво БПЛА - Міноборони

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів

Генштаб ЗСУ: Силами ППО знищено 2 ударних БПЛА з 4

У Брюсселі відбудеться позачерговий саміт ЄС, на якому знову вирішуватимуть питання EURO50 млрд для України

ОСТАННЄ

Прем'єр Естонії перед засіданням Євроради: Орбан, безумовно, хоче бути в центрі уваги

Мішель продовжує консультації з Орбаном, Макроном, Шольцом, Мелоні та іншими

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 15 сіл у Чернігівській і Сумській областях

Окупанти за добу 4 рази обстріляли Миколаївську область балістичними ракетами, понад 400 споживачів без світла

Умєров задекларував 14,7 млн грн доходів у 2023 році

Війська РФ за добу обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

У результаті обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання - голова МВА

На Харківщині збито два ворожі "шахеди"

Ворог випустив 164 снаряди по Херсонській області, шестеро людей дістали поранення

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА