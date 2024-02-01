Шольц вірить, що рішення про EUR50 млрд для України буде схвалено

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вірить, що глави держав і урядів країн-членів ЄС зможуть домовитися про виділення Україні EUR50 млрд фінансової допомоги.

"Ми хочемо завершити те, що ми почали в грудні. Ми хочемо убезпечити фінансову допомогу для України. Ми говорили про це тижні і місяці, але я вірю, що сьогодні ми будемо здатні досягти домовленостей", - сказав він після прибуття на позачергове засідання Європейської ради.

Шольц наголосив на важливості того, щоб "ми в Європі допомагали один одному і були солідарні один з одним".

Він також наголосив на важливості надання Україні військової допомоги.