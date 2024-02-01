Події

08:44 01.02.2024

У результаті обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання - голова МВА

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У результаті обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання - голова МВА

Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання, не ходить тролейбус 21 маршруту, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в четвер уранці.

"Повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів уночі частково в місті відсутнє електропостачання. Через що, зокрема, зараз неможливо вивести тролейбуси на маршрути. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електромереж. Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії, про що ми повідомимо додатково", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #херсон #електропостачання #обстріли

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