У Брюсселі відбудеться позачерговий саміт ЄС, на якому знову вирішуватимуть питання EURO50 млрд для України

У Брюсселі відбудеться позачергове засідання Європейської ради, скликаного з метою вирішити питання виділення Україні 50 млрд євро на період 2024-2027, раніше заблоковане Угорщиною на грудневому засіданні Ради. Як повідомили в Європейській раді, до лідерів по відеозв'язку звернеться президент України Володимир Зеленський. Безпосередньо початок засідання очікується о 10.00 (за Києвом - 11.00). Питання перегляду багаторічного бюджету ЄС, який включає в себе створення Українського фонду в розмірі 50 млрд євро, стоїть першим на порядку денному.

Європейські дипломати в бесідах із журналістами констатують, що не відомо, якою буде позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час засідання. Раніше щодо Українського фонду він озвучив вимогу щорічного перегляду з правом вето, що неприйнятно для решти 26 держав-членів. Дипломати зазначають, що 26 наполягають на тому, щоб фінансова підтримка України була довгостроковою і передбачуваною, що виключається пропозицією Орбана. Своєю чергою, 26 запропонували угорському прем'єру щорічне обговорення того, як Україна використовує ці кошти. Наразі невідомо, чи погодиться з цим глава уряду Угорщини.

Водночас питання застосування до Будапешта таких санкцій, як позбавлення права голосу, на порядку денному не стоїть, так само як і не стоїть питання розгляду лідерами плану Б, хоча попереднє обговорення можливих інших варіантів уже триває. Переговори, метою яких є ухвалення рішення всіма 27 країнами-членами, продовжаться безпосередньо під час засідання Європейської ради.

Президент Європейської ради запросив на вечерю всіх голів держав і урядів країн-членів ЄС у середу ввечері, проте, з різних причин, на неї прийшли не всі запрошені.