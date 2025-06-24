Київський безпековий форум закликав до рішучих дій на підтримку України під час події в Гаазі

У рамках Саміту НАТО в Гаазі Київський безпековий форум (КБФ) провів спеціальний захід, присвячений питанню міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної війни. Участь у події взяли представники Парламентської асамблеї НАТО, міжнародні політики, дипломати та експерти з безпеки.

Голова КБФ Арсеній Яценюк за підсумками зустрічі звернувся до учасників заходу із закликом до активних дій на підтримку України.

"Окрім слів, потрібні дії", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Дії повинні бути спрямовані тільки на одне: Україна повинна перемогти в цій війні. Перемога - це збереження державності, отримання безпекових гарантій, позбавлення путіна можливості відновити агресію. Лише тоді світ буде у безпеці", - наголосив Яценюк.

У телемарафоні, організованому спільно КБФ та телеканалом "Еспресо", голова Форуму повідомив, що у підсумковій декларації Саміту НАТО буде закріплена необхідність подальшої підтримки України. Він також зазначив, що спроби Росії ініціювати закриті консультації зі США з метою перегляду рішення щодо членства України в НАТО зазнали невдачі.