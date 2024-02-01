Події

02:31 01.02.2024

Україна попередила своїх союзників, що відчуває "критичну" нестачу артилерійських снарядів

2 хв читати
Україна попередила своїх союзників, що відчуває "критичну" нестачу артилерійських снарядів

Україна попередила своїх союзників, що відчуває "критичну" нестачу артилерійських снарядів, тоді як Росія щодня перекидає на фронт утричі більше вогневих засобів, повідомляє в середу Bloomberg.

Цього тижня міністр оборони Рустем Умеров звернувся до своїх колег з Європейського союзу з листом, у якому описав величезну чисельну нестачу у своїх військ, які намагаються відбити нові російські атаки. За його словами, Україна не в змозі випускати понад 2000 снарядів на день лінією фронту, що простягнулася на 1500 кілометрів, йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. Це менше третини боєприпасів, використовуваних Росією.

Брак зброї в Україні загострюється з кожним днем, додав Умеров, закликавши своїх союзників по ЄС зробити більше, щоб виконати своє зобов'язання з постачання мільйона артилерійських снарядів. За його словами, Україні необхідно хоча б зрівнятися з противником за вогневою міццю.

"Зазвичай перемагає та сторона, у якої більше боєприпасів для ведення бойових дій", - сказав Умеров, згідно з документом.

У середу ЄС визнав, що поставить навряд чи половину обіцяних снарядів до березневого терміну, вирішивши поставити ще майже 600 000 до кінця року.

Україні необхідно 200 000 155-мм снарядів на місяць, йдеться в документі. За естонськими оцінками, Москва може отримати майже вдвічі більше, а близько мільйона снарядів надійдуть із Північної Кореї.

На зустрічі міністрів оборони в середу ЄС заявив, що його потужності дозволять виробляти 1 мільйон снарядів на рік, а у 2025 році він розраховує подвоїти їх до 2 мільйонів. США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні задовольнити свої потреби.

Теги: #умеров #україна #снаряди #союзники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:25 01.02.2024
Мінагрополітики працює над створенням реєстру виробників технічних конопель та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин

Мінагрополітики працює над створенням реєстру виробників технічних конопель та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин

00:58 01.02.2024
Усіх пацієнтів лікарні у Великому Бурлуку евакуйовано, частково переведено в інші медустанови

Усіх пацієнтів лікарні у Великому Бурлуку евакуйовано, частково переведено в інші медустанови

00:35 01.02.2024
Росіяни за минулий день обстріляли десять громад Сумської області

Росіяни за минулий день обстріляли десять громад Сумської області

00:10 01.02.2024
Нуланд обговорила з Єрмаком питання двостороннього співробітництва

Нуланд обговорила з Єрмаком питання двостороннього співробітництва

23:55 31.01.2024
Окупанти скинули КАБи на лікарню у Великому Бурлуці, 4 людини постраждали

Окупанти скинули КАБи на лікарню у Великому Бурлуці, 4 людини постраждали

23:36 31.01.2024
Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова

23:12 31.01.2024
Депутату, який підірвав гранати в Керецьківській сільраді, змінили підозру

Депутату, який підірвав гранати в Керецьківській сільраді, змінили підозру

21:07 31.01.2024
Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті

Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті

18:09 31.01.2024
ЄС виконав лише третину від обіцяних поставок Україні артснарядів - Боррель

ЄС виконав лише третину від обіцяних поставок Україні артснарядів - Боррель

14:05 31.01.2024
Понад 1 млн артснарядів буде поставлено в Україну до кінця 2024 р. - міністр оборони Естонії

Понад 1 млн артснарядів буде поставлено в Україну до кінця 2024 р. - міністр оборони Естонії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти скинули КАБи на лікарню у Великому Бурлуці, 4 людини постраждали

Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті

Новий законопроєкт про мобілізацію містить суперечливі норми і потребує доопрацювання

Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

Енергетичну систему України цієї зими збережено - Зеленський

ОСТАННЄ

Місячну ракету SpaceX обрано для запуску космічної станції Starlab на орбіту

Індія розгорнула безпрецедентне військово-морське угруповання біля берегів Червоного моря для боротьби з піратством

Україна готова до добросусідських відносин з Угорщиною - Єрмак

Вердикт Суду ООН створює прецедент для тоталітарних режимів безкарно порушувати міжнародне право

У Херсоні внаслідок обстрілів постраждала одна людина

Міністр оборони Нідерландів обговорила з європейськими колегами розширення оборонної промисловості для допомоги Україні

Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ - указ

У Торецьку внаслідок авіаудару постраждали двоє людей - Офіс генпрокурора

Новий законопроєкт про мобілізацію містить суперечливі норми і потребує доопрацювання

Нуланд упевнена, що Конгрес США проголосує за схвалення подальшої допомоги Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА