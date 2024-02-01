Україна попередила своїх союзників, що відчуває "критичну" нестачу артилерійських снарядів, тоді як Росія щодня перекидає на фронт утричі більше вогневих засобів, повідомляє в середу Bloomberg.

Цього тижня міністр оборони Рустем Умеров звернувся до своїх колег з Європейського союзу з листом, у якому описав величезну чисельну нестачу у своїх військ, які намагаються відбити нові російські атаки. За його словами, Україна не в змозі випускати понад 2000 снарядів на день лінією фронту, що простягнулася на 1500 кілометрів, йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. Це менше третини боєприпасів, використовуваних Росією.

Брак зброї в Україні загострюється з кожним днем, додав Умеров, закликавши своїх союзників по ЄС зробити більше, щоб виконати своє зобов'язання з постачання мільйона артилерійських снарядів. За його словами, Україні необхідно хоча б зрівнятися з противником за вогневою міццю.

"Зазвичай перемагає та сторона, у якої більше боєприпасів для ведення бойових дій", - сказав Умеров, згідно з документом.

У середу ЄС визнав, що поставить навряд чи половину обіцяних снарядів до березневого терміну, вирішивши поставити ще майже 600 000 до кінця року.

Україні необхідно 200 000 155-мм снарядів на місяць, йдеться в документі. За естонськими оцінками, Москва може отримати майже вдвічі більше, а близько мільйона снарядів надійдуть із Північної Кореї.

На зустрічі міністрів оборони в середу ЄС заявив, що його потужності дозволять виробляти 1 мільйон снарядів на рік, а у 2025 році він розраховує подвоїти їх до 2 мільйонів. США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні задовольнити свої потреби.