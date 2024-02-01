Україна попередила своїх союзників, що відчуває "критичну" нестачу артилерійських снарядів
Україна попередила своїх союзників, що відчуває "критичну" нестачу артилерійських снарядів, тоді як Росія щодня перекидає на фронт утричі більше вогневих засобів, повідомляє в середу Bloomberg.
Цього тижня міністр оборони Рустем Умеров звернувся до своїх колег з Європейського союзу з листом, у якому описав величезну чисельну нестачу у своїх військ, які намагаються відбити нові російські атаки. За його словами, Україна не в змозі випускати понад 2000 снарядів на день лінією фронту, що простягнулася на 1500 кілометрів, йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. Це менше третини боєприпасів, використовуваних Росією.
Брак зброї в Україні загострюється з кожним днем, додав Умеров, закликавши своїх союзників по ЄС зробити більше, щоб виконати своє зобов'язання з постачання мільйона артилерійських снарядів. За його словами, Україні необхідно хоча б зрівнятися з противником за вогневою міццю.
"Зазвичай перемагає та сторона, у якої більше боєприпасів для ведення бойових дій", - сказав Умеров, згідно з документом.
У середу ЄС визнав, що поставить навряд чи половину обіцяних снарядів до березневого терміну, вирішивши поставити ще майже 600 000 до кінця року.
Україні необхідно 200 000 155-мм снарядів на місяць, йдеться в документі. За естонськими оцінками, Москва може отримати майже вдвічі більше, а близько мільйона снарядів надійдуть із Північної Кореї.
На зустрічі міністрів оборони в середу ЄС заявив, що його потужності дозволять виробляти 1 мільйон снарядів на рік, а у 2025 році він розраховує подвоїти їх до 2 мільйонів. США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні задовольнити свої потреби.