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01:25 01.02.2024

Мінагрополітики працює над створенням реєстру виробників технічних конопель та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин

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Мінагрополітики працює над створенням реєстру виробників технічних конопель та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин

Міністерство аграрної політики та продовольства України напрацьовує нормативні документи для створення реєстру виробників технічних конопель та відбору проб на вміст наркотичних речовин, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Відповідні розпорядження містяться в законі №7457 "Про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності", який наразі перебуває на підписі у президента України.

"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди вноситиметься інформація про виробників технічних конопель. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки і яке використовують насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи дозволи на вирощування. Також готується постанова уряду про регламент відбору проб конопель у період цвітіння", - процитувала прес-служба Мінагрополітики виступ заступника міністра на конференції.

За його інформацією, закон про обіг технічних конопель - це поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи контролю за вирощуванням технічних конопель.

Висоцький додав, що проєкт наказу найближчим часом буде оприлюднено для громадського обговорення.

Обговорення закону було організовано Інститутом луб'яних культур НААН та Асоціацією "Українські технічні коноплі". У заході взяли участь представники Міністерства охорони здоров'я України, Національної поліції та провідні коноплярі й переробники України.

Як повідомлялося, законопроєкт №7457 "Про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності" ухвалено в грудні 2023 року. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через шість місяців від дня набрання ним чинності. За три місяці Кабінет міністрів має привести у відповідність до ухваленого закону всі нормативно-правові акти.

Документ регламентує поводження з наркотичними засобами з метою створення умов для розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування, проведення наукових досліджень ефективності конопель. Ліки на основі канабісу дозволені в 56 країнах, зокрема державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах.

Теги: #україна #реєстр #виробники #коноплі

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