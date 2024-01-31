Події

23:12 31.01.2024

Депутату, який підірвав гранати в Керецьківській сільраді, змінили підозру

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Закарпатська обласна прокуратура заявила про те, що дії депутата Керецьківської сільської ради, який підірвав на засіданні три гранати, надалі розслідуватимуть як терористичний акт, що призвів до загибелі людей, повідомляє Радіо Свобода в середу.

"До цього чоловіка підозрювали у вчиненні терористичного акту, що призвів до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 КК України). Підставою змінити кваліфікацію на більш тяжку частину статті Кримінального кодексу України стала смерть двох постраждалих унаслідок теракту - депутатів Керецьківської сільської ради", - ідеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

Відомство посилається на отримані правоохоронцями висновки судово-медичної експертизи щодо першого загиблого. Вони підтверджують, зокрема, що до летального результату призвела отримана вибухова політравма.

Результати судово-медичної експертизи щодо другого загиблого очікуються.

За інформацією прокуратури, сам підозрюваний на сьогодні перебуває в медзакладі під цілодобовим наглядом, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Розслідування кримінального правопорушення триває.

Раніше повідомлялося, що 15 грудня 2023 року на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради Хустського району депутат підірвав три гранати: 26 людей були поранені, 6 із них у важкому стані. Згодом двоє людей померли від отриманих травм.

Теги: #теракт #україна #закарпаття #підозра

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