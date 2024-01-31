У Торецьку внаслідок авіаудару постраждали двоє людей - Офіс генпрокурора

Російські окупанти вдень у середу, 31 січня, завдали авіаудару по м. Торецьк Донецької області, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За попередніми даними, населений пункт окупанти атакували з використанням КАБ-500. Під приціл армії держави-агресора потрапив житловий квартал. Двоє жінок віком 36 та 64 років дістали контузії", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів щодо документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.