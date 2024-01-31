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19:21 31.01.2024

До держбюджету надійшли перші 32 млн грн, що належали російському олігарху Дерипасці

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До держбюджету надійшли перші 32 млн грн, що належали російському олігарху Дерипасці

До державного бюджету України перераховано 32 млн грн, що належали найбільшому в країні виробнику металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, які було заарештовано торік, вони були заарештовані й перебували на депозитному рахунку Державної митної служби, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України в середу.

"Розслідуванням встановлено, що у 2000 році Миколаївський глиноземний завод був приватизований холдингом, що належить російському олігарху. Цей холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу рф, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї. Російський олігарх знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора", - ідеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора не називають імені російського олігарха.

Власне джерело розповіло агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про Олега Дерипаску.

"На початку 2023 року за клопотанням Офісу генерального прокурора арештовано належні заззначеному товариству 32 млн грн, а у червні 2023 року набрало законної сили рішення Вищого антикорупційного суду, яким націоналізовано, зокрема, і згадані активи. Наразі Фондом державного майна України забезпечено фактичне перерахування цих грошових коштів до держбюджету України", - повідомили у відомстві.

Досудове розслідування за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, диверсії, а також планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни за процесуального керівництва Офісу генпрокурора здійснює Головне слідче управління СБУ (ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України).

Теги: #рф #стягнення #олігарх

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