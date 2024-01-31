Підготовку в країнах ЄС до кінця літа пройдуть ще 20 тис. українських солдатів - Боррель

Міністри оборони країн ЄС на неформальній зустрічі в Брюсселі в середу домовилися підготувати додатково 20 тис. військовослужбовців для української армії, повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ми майже завершили місію з навчання майже 40 тис. солдатів для української армії. Тепер ми домовилися додати до цього числа ще 20 тис. солдатів, отже, загалом підготовку пройдуть 60 тис. солдатів", - сказав Боррель на пресконференції.

За його словами, "цієї кількості буде досягнуто до кінця літа".

Рада ЄС наприкінці листопада ухвалила рішення надати додаткове фінансування EUR194 млн для навчання українських військовослужбовців у рамках місії військової допомоги Євросоюзу Україні (EUMAM Ukraine).

"Таку допомогу надаватимуть через Європейський фонд миру (EPF) у формі необхідного летального й нелетального оснащення і матеріалів, а також послуг для підтримки навчальної діяльності", - йшлося в комюніке ради, оприлюдненому в Брюсселі.

"Суму збільшено на EUR194 млн, вона становитиме EUR255 млн", - йшлося в документі.

У ньому наголошувалося, що метою цього рішення є "продовження підтримки EUMAM у нарощуванні потенціалу Збройних сил України, виходячи з її потреб і беручи до уваги зростання обсягу й складність навчальної програми".