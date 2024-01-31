Організації 50-го обміну полоненими сприяли ОАЕ - Координаційний штаб

Організації 50-го обміну полоненими сприяли Об'єднані Арабські Емірати, загалом уже 3035 українських захисників і захисниць повернуто додому від початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

"З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 захисників і захисниць. Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну. Щодня наша команда працює, щоб якнайшвидше повернути всіх", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що серед звільнених військовослужбовців - захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.

"Зокрема, з ворожого полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менше ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом із двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою в багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом із молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата", - розповіли в штабі.

Також були повернуті додому медики, які рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі". Крім того, повернувся на рідну землю старший лейтенант, який пройшов Дебальцеве і двічі удостоєний ордена "За мужність", а також врятовано ще одного захисника острова Зміїний.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

У штабі поінформували, що 180 захисників, які повертаються додому, - із рядового та сержантського складу, ще 27 - українські офіцери. Щонайменше 36 із них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених захисників уже виповнився 61 рік, а наймолодшому незабаром буде 21 рік.