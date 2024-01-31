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15:17 31.01.2024

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, що включає бронетранспортери та ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T SLS.

Як повідомляється на сайті німецького уряду, до нового пакета військової допомоги Німеччини входять три танки для розмінування Wisent; один мостоукладач "Бобр"; 24 бронетранспортери; чотири гусеничні всюдиходи BV206; ракети IRIS-T SLS; 14 мінних плугів; одна морська система розмінування; одна система спостереження супутникового зв'язку; чотири машини прикордонної охорони; 1040 набоїв калібру 155 мм; 450 ланцюгів протиковзання; 194 000 одномодульних групових пайків.

 

Теги: #німеччина #військова_допомога

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