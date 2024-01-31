Понад 1 млн артснарядів буде поставлено в Україну до кінця 2024 р. - міністр оборони Естонії

На неформальній зустрічі в Брюсселі міністри оборони країн ЄС домовилися, що виконають свою обіцянку поставити в Україну 1 млн артилерійських снарядів, повідомив міністр оборони Естонії Ганно Певкур (Hanno Pevkur).

"Ми щойно домовилися з міністрами оборони ЄС, що виконаємо свою обіцянку поставити в Україну 1 млн артилерійських снарядів. До кінця березня буде досягнуто понад 0,5 млн снарядів. Понад 1,1 млн снарядів до кінця 2024 р. Виробничі потужності ЄС зростуть до 1,5 млн до кінця 2024 р.", - написав Певкур у соцмережі Х.

Навесні минулого року країни Євросоюзу спільно домовилися в ЄС відправити в Україну один мільйон снарядів до березня 2024 року для відбиття військової агресії Росії.