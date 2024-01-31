Керівник ГСУ Нацполіції: Колаборанти на окупованих територіях втрачають свій бізнес і звертаються до нас по захист прав

Національна поліція України реагуватиме на звернення колаборантів з окупованих територій у зв'язку з порушенням їхніх прав, але й відповідати перед законом за співпрацю з ворогом ці люди теж будуть, зазначає перший заступник глави Національної поліції України - начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Цуцкірідзе розповів, що поліція задокументувала майже 3 тис. 500 фактів колабораційної діяльності, 200 фактів держзради, 170 - пособництва державі-агресору, повідомила 1 тисячу підозр.

"Перші результати щодо колаборантів ми отримали, коли зайшли на деокуповані території: місцеві розказували, хто був клерком у ворога, який тракторист при окупантах став "поліцейським", хто бюлетені носив... У СБУ ранг підозрюваних колаборантів, напевно, дещо вищий, але і ми активно працюємо", - наголосив Цуцкірідзе.

Він додав: "Уявляєте, до нас навіть звертаються колаборанти про порушення своїх прав на окупованій території, бо, зокрема, втрачають свій бізнес. Вибачайте, але вони отримали своє".

За словами Цуцкірідзе, поліція належним чином реагуватиме на такі заяви, адже йдеться про громадян України. "Але до відповідальності за співпрацю з ворогом їх також притягнемо", - наголосив начальник ГСУ Нацполіції.