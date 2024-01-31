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12:27 31.01.2024

Керівник ГСУ Нацполіції: На деокупованих територіях зафіксовано 57 катівень, облаштованих ворогом, іще 35 розташовані на не підконтрольній Україні території

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Керівник ГСУ Нацполіції: На деокупованих територіях зафіксовано 57 катівень, облаштованих ворогом, іще 35 розташовані на не підконтрольній Україні території

Національна поліція України зафіксувала 88 облаштованих окупантами місць несвободи для українців: 57 із них було виявлено після деокупації, 31 катівня наразі розташована на окупованій території України, повідомив перший заступник голови Національної поліції України - начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.

"Щодо катівень, то за провадженнями, які розслідуємо, зафіксували 88 місць несвободи. 57 – після того, як зайшли на деокуповані території. Як правило, це були підвальні приміщення, ІТТ, СІЗО", - розповів начальник ГСУ Нацполіції в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ще 31 місце несвободи зараз функціонує на окупованих територіях. "Документуємо і розуміємо, хто саме причетний до цих злочинів. Частина окупантів уже отримали підозри", - зазначив Цуцкірідзе.

Також він повідомив, що встановлено місця незаконного тримання українців і на території РФ, за цими кейсами розслідування проводиться спільно з СБУ.

Начальник ГСУ Нацполіції додав, що складно сказати, скільки саме українців постраждало від тортур і нелюдського поводження.

"Ми говорили про 6 тис. 800 наших зниклих громадян. Так от, це цивільні українці, які можуть перебувати в тюрмах рф чи на іншій території. Не виключено, що окупанти брали цивільних для подальшого використання на обмін, можливо, як щитом прикривалися, коли відступали", - наголосив він.

Теги: #окуповані_території #катівні

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