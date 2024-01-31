Керівник ГСУ Нацполіції: Від військової агресії РФ в Україні загинули майже 10 тис. цивільних, зникли безвісти - майже 7 тис.

Національна поліція України задокументувала загибель 9 тис. 700 мирних жителів України внаслідок повномасштабної агресії РФ, майже 7 тис. цивільних зникли безвісти, збитки від втрати житла та майна українців перевищили 40 млрд грн, повідомив перший заступник голови Національної поліції України - начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.

"Безпосередньо поліція задокументувала загибель 9 тис. 700 українців, ще 11 тис. дістали поранень, майже 7 тис. зникли безвісти. Це все – цивільні особи", - розповів керівник ГСУ Нацполіції в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, серед постраждалих - 18 тис. дітей, 522 загинули.

"За нашими провадженнями 14 тис. українських дітей окупанти депортували до РФ і Білорусі", - зазначив Цуцкірідзе.

Говорячи про постраждалих, він звернув увагу, що йдеться тільки про територію, не окуповану ворогом. "Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював із землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи", - додав він.

Начальник ГСУ Нацполіції також повідомив про пошкодження та руйнування ворогом 3 тис. 700 навчальних закладів, 1 тис. 600 лікарень, майже 9 тис. об'єктів критичної інфраструктури, 185 тис. житлових будинків.

"У майновому аспекті постраждали і громадяни, які втратили житло, і наша держава. Щодо безпосередньо збитків, які ми встановили за результатами експертиз, то українці втратили свого житла і майна більше ніж на 40 млрд грн! І це я говорю тільки про ті провадження, які розслідує поліція і за якими вже є економічні підрахунки", - наголосив начальник ГСУ Нацполіції.

Цуцкірідзе наголосив, що поліція належним чином фіксує всі воєнні злочини РФ, і висловив упевненість у тому, що в майбутньому обов'язково будуть репарації від окупантів.