У Миколаївській області внаслідок нічної атаки дронів є влучання, одна людина в реанімації

У Миколаївській області внаслідок нічної атаки дронів є влучання в Баштанському районі, одна людина - в реанімації, повідомили Сили оборони півдня України в середу вранці.

"Вночі ворог знову вдався до дронового терору південних регіонів. У зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 7 БПЛА типу "Shahed-131/136": 5 на Миколаївщині та 2 на Кіровоградщині", - написано в телеграм-каналі Сил оборони.

Наголошується, що внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївської області пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазину. Триває ліквідація пожежі.

Цивільний охоронець торгового павільйону дістав поранення, його госпіталізовано до реанімації.