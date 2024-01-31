Події

07:30 31.01.2024

У Миколаївській області внаслідок нічної атаки дронів є влучання, одна людина в реанімації

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У Миколаївській області внаслідок нічної атаки дронів є влучання, одна людина в реанімації

У Миколаївській області внаслідок нічної атаки дронів є влучання в Баштанському районі, одна людина - в реанімації, повідомили Сили оборони півдня України в середу вранці.

"Вночі ворог знову вдався до дронового терору південних регіонів. У зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 7 БПЛА типу "Shahed-131/136": 5 на Миколаївщині та 2 на Кіровоградщині", - написано в телеграм-каналі Сил оборони.

Наголошується, що внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївської області пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазину. Триває ліквідація пожежі.

Цивільний охоронець торгового павільйону дістав поранення, його госпіталізовано до реанімації.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська

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