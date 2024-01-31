На фронті за добу було 88 зіткнень, на авдіївському напрямку українські воїни відбили 37 атак

Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку українські воїни відбили 37 атак, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 середи.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак окупантів у районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 26 атак біля Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На шахтарському та запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій.

Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.