Події

07:10 31.01.2024

Армія РФ за добу здійснила дев'ять ракетних, 99 авіаударів і 129 обстрілів із РСЗВ

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Армія РФ за добу здійснила дев'ять ракетних, 99 авіаударів і 129 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 9 ракетних і 99 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 середи.

За даними Генштабу, вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 20 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 14 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Попівка Сумської області; Устинівка Харківської області; Новоєгорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Кліщіївка, Костянтинівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Новомихайлівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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