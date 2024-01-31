Пентагон передасть Україні нові високоточні бомби дальньої дії

Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу дальньої дії, і першу партію цієї зброї відправить для України, повідомило Politico.

"Україна отримає свою першу партію бомб малого діаметра наземного базування, абсолютно нову зброю дальньої дії, створену компанією Boeing, якої немає в арсеналі навіть США", - написало видання з посиланням на анонімні джерела.

Зброя, розроблена спільно компаніями Boeing і Saab. Очікується, що нова бомба, здатна долати відстань понад 150 км, стане "значним потенціалом для України".

Водночас представник Міністерства оборони США, генерал-майор Пет Райдер відмовився коментувати терміни поставок нової зброї Україні "з міркувань оперативної безпеки".

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною і нашими галузевими партнерами, щоб гарантувати, що Україна отримає і буде готова використовувати можливості, які ми їм надаємо, і якнайшвидше", - зазначив представник Пентагону.