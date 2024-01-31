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00:45 31.01.2024

Законопроєкт про мобілізацію пропонує через суди тимчасово арештовувати кошти того, хто ухиляється від військового обов'язку

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Законопроєкт про мобілізацію пропонує через суди тимчасово арештовувати кошти того, хто ухиляється від військового обов'язку

 Новий урядовий законопроєкт про мобілізацію передбачає звернення Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) до судів для тимчасових обмежень на виїзд за кордон, керування автомобілем і накладення арешту на кошти громадянина, який ухиляється від виконання військового обов'язку.

Відповідно до законопроєкту, якщо під час мобілізації військовозобов'язаний або резервіст не з'являється за повісткою на збірні пункти ТЦК і СП та водночас відсутня можливість Національної поліції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного або резервіста протягом 25 днів до Територіального центру комплектування, то керівник ТЦК і СП протягом п'яти днів надсилає громадянину в електронній формі (в разі, якщо він зареєстрований в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста) або в паперовій формі поштою рекомендованим листом.

Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначений у ній обов'язок (обов'язки) або не з'явився до відповідного ТЦК і СП (закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин перебуває за кордоном), ТЦК і СП звертається до суду для тимчасового обмеження такого громадянина в праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, для накладення арешту на кошти, які перебувають на рахунках у банках чи інших фінансових установах, або на електронні гроші. Законопроєкт обумовлює, що обмеження знімаються після того, як зобов'язання на вимогу військовозобов'язаний або резервіст виконав.

Як повідомлялося, урядовий законопроєкт №10449 про внесення до деяких законів змін, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, зареєстровано у Верховній Раді у вівторок.

Теги: #україна #мобілізація #законопроєкт

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