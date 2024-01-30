Зеленський подякував президенту Фінляндії за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, подякував за його особистий внесок у підтримку його країною України.

"Це - і два десятки оборонних пакетів, і потужний голос Фінляндії за євроатлантичну інтеграцію України та за консолідацію міжнародної підтримки, зокрема серед країн Глобального Півдня", - написав Зеленський у вівторок у телеграм-каналі.

"Вірю в плідну співпрацю з наступним президентом Фінляндії. Також обговорили ситуацію на полі бою, поточні виклики безпеці та підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії", - написав також він.

Зі свого боку президент Фінляндії написав у соцмережі Х: "Дякую, президенте Зеленський, за ще один гарний і своєчасний дзвінок сьогодні. Ми широко обговорювали українську Формулу миру, просуваючи її та забезпечуючи широку підтримку. Підтримка Фінляндії України залишається сильною і рішучою".

У Фінляндії зараз проходять президентські вибори.