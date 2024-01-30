Події

19:20 30.01.2024

Посол ЄС провела зустріч із генпрокурором Костіним

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Посол ЄС провела зустріч із генпрокурором Костіним

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова провела зустріч із генеральним прокурором Андрієм Костіним, наголосивши на повній підтримці в галузі верховенства закону в Україні.

"Завжди приємно мати зв'язок із генеральним прокурором Андрієм Костіним. Ми співпрацюємо в багатьох галузях: від розслідування воєнних злочинів до реформи прокуратури. Верховенство закону є ключовою європейською цінністю, де Україна отримує нашу повну підтримку", - написала посол у соцмережі Х.

Теги: #посол #генпрокурор #єс

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