Посол ЄС провела зустріч із генпрокурором Костіним

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова провела зустріч із генеральним прокурором Андрієм Костіним, наголосивши на повній підтримці в галузі верховенства закону в Україні.

"Завжди приємно мати зв'язок із генеральним прокурором Андрієм Костіним. Ми співпрацюємо в багатьох галузях: від розслідування воєнних злочинів до реформи прокуратури. Верховенство закону є ключовою європейською цінністю, де Україна отримує нашу повну підтримку", - написала посол у соцмережі Х.