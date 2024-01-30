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18:04 30.01.2024

Буданов: Наступ росіян вичерпається десь на початку весни

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Буданов: Наступ росіян вичерпається десь на початку весни

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прогнозує, що наступ російських окупантів, який триває вже два з половиною місяці, повністю вичерпається "десь на початку весни".

"Я вам можу сказати: зараз триває наступальна операція РФ. Вона розпочалася в листопаді 2023 року. Станом на зараз уже два з половиною місяці як триває. Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі - точно це буде неправдою. На жаль для нас, певне просування в полях у них є, біля Авдіївки те, що відбулося. Але це не те, на що вони розраховували", - сказав Буданов в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

Голова військової розвідки зазначив, що окупанти хотіли якнайшвидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та на адмінмежі Донецької і Луганської областей. За його словами, "навіть близько до цього нічого немає".

"Але їхній наступ ще триватиме. Десь на початку весни він вичерпається вже повністю", - заявив він.

Буданов не став прогнозувати, яким буде 2024 рік для України у військовому плані, зазначивши, що це питання до Генерального штабу ЗСУ.

"Як і за правилами будь-якої, як то кажуть, гри: ти робиш хід, противник робить хід. Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш", - зазначив Буданов.

Теги: #гур #буданов

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