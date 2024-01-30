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10:23 30.01.2024

У Києві затримали російського агента, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою - СБУ

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Служба безпеки України затримала в Києві агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою і хотів влаштуватися на оборонний завод.

"Передусім фігурант намагався виявити і передати агресору локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ. Також він "зливав" окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

За даними кіберфахівців СБУ, у його "звітах" до ФСБ проходила інформація і про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, і про котельні КП "Київтеплоенерго". Розвіддані були потрібні загарбникам для підготовки нової серії прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України, зазначають у СБУ.

Водночас, за вказівкою російської спецслужби, агент намагався влаштуватися на оборонний завод у столичному регіоні. Для виконання цього завдання фігурант підготував резюме та відправив його до кадрового підрозділу стратегічного підприємства.

"У разі отримання посади зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об’єкта. Однак співробітники СБУ викрили ворожі наміри, задокументували злочинну діяльність російського агента і затримали його під час виконання розвідувального завдання", - зазначено в повідомленні.

Зловмисником виявився 52-річний житель столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник фсб по м. Москва та Московській області.

"З початку комунікація киянина з посадовцем спецслужби рф відбувалась через один із прокремлівських телеграм-каналів. У подальшому представник фсб спілкувався зі своїм агентом в анонімному чаті популярного месенджера. Щоб виявити локації потенційних цілей для ворога, зрадник обходив вулиці Києва та його околиці й приховано фотографував "потрібні" об’єкти", - зазначено в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

 

Теги: #сбу #агент_фсб

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