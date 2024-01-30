Події

08:42 30.01.2024

У Миколаївській області внаслідок падіння уламків російських БПЛА загорілася вантажівка з насінням соняшнику

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Російські війська атакували безпілотниками населені пункти Миколаївської області, внаслідок падіння уламків збитого БПЛА в одному з районів загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшнику, повідомила пресслужба обласного головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У ніч на 30 січня російські війська вкотре вдалися до повітряної атаки населених пунктів, зокрема й у Миколаївській області. Унаслідок падіння уламків збитого БПЛА в одному з районів області на дорозі загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшнику", - ідеться в повідомленні.

Пожежники оперативно ліквідували пожежу на площі 70 кв. м. Водій транспортного засобу з травмами госпіталізований до медичного закладу.

Від ДСНС до гасіння залучали 5 рятувальників, 1 спецавтомобіль. Додатково, на місці працювали правоохоронці та бригада швидкої медичної допомоги.

 

 

 

Теги: #бпла #миколаївська #наслідки

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