Події

07:43 30.01.2024

В Юнаківській громаді Сумщини окупанти з дрона скинули вибухівку, є загиблий

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Російські окупанти в понеділок із дрона скинули вибухівку в Юнаківській громаді Сумської області, внаслідок обстрілу загинув чоловік, повідомляє пресслужба ОВА.

"Ворог продовжує вбивати мирних людей у Сумській області. Сьогодні росіяни скинули вибухівку з дрона на околиці Могриці в Юнаківській громаді", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік.

В ОВА попереджають про небезпеку перебування громадян у 5-кілометровій зоні бойових дій і закликали до евакуації, що проводиться на кордоні області.

 

 

 

Теги: #жертва #дрон #сумська_область

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