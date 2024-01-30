В Юнаківській громаді Сумщини окупанти з дрона скинули вибухівку, є загиблий

Російські окупанти в понеділок із дрона скинули вибухівку в Юнаківській громаді Сумської області, внаслідок обстрілу загинув чоловік, повідомляє пресслужба ОВА.

"Ворог продовжує вбивати мирних людей у Сумській області. Сьогодні росіяни скинули вибухівку з дрона на околиці Могриці в Юнаківській громаді", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік.

В ОВА попереджають про небезпеку перебування громадян у 5-кілометровій зоні бойових дій і закликали до евакуації, що проводиться на кордоні області.