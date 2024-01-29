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20:11 29.01.2024

Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Люксембургу посилення санкцій проти РФ

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Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Люксембургу посилення санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, повідомляє пресслужба українського уряду.

Окрему увагу сторони зосередили на посиленні санкцій проти Росії та заморожуванні російських активів.

"Люксембург тут робить вагомий внесок. Маємо спільно напрацювати механізм конфіскації цих активів, які можуть стати цінним ресурсом для відновлення України", - зазначив Шмигаль.

Співрозмовники обговорили також реалізацію спільних домовленостей, досягнутих під час зустрічі між прем'єр-міністром Люксембургу та президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

"Вдячні за підтримку євроінтеграційних прагнень України та фінансового механізму Ukraine Facility на 50 млрд євро. Цінуємо лідерство Люксембургу у створенні ІТ-коаліції, а також приєднання до коаліції F-16", - сказав Денис Шмигаль.

Глави урядів торкнулися питання оновлення України. Шмигаль також подякував Люксембургу за підтримку Формули миру президента України.

Фріден зі свого боку запевнив, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу і підтримуватиме стільки, скільки буде необхідно.

 

 

Теги: #люксембург #розмова #премєри

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