Примусову евакуацію дітей буде проведено в 9 населених пунктах Донецької області - Мінреінтеграції

Через безпекову ситуацію в дев'яти населених пунктах Донецької області буде проведено примусову евакуацію дітей, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Це питання розглянули на черговому засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. (...) Йдеться про дев’ять окремих населених пунктів Донецької області", - зазначено в повідомленні пресслужби міністерства.

У переліку: села Антонівка, Іллінка, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге Мар'їнської міської громади та Межове, Восход, Новоселівка Перша, Желанне Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району.

Зазначено, що заплановано евакуювати 135 осіб, зокрема 73 дитини та 62 супровідників (членів сімей).