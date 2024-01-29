Події

15:43 29.01.2024

В Ужгороді Єрмак, Кулеба і Сіярто вшанували пам'ять загиблих воїнів

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В Ужгороді до початку переговорів глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто встановили лампадки до пам'ятника загиблим захисникам на цвинтарі "Кальварія", повідомляє пресслужба глави української держави.

У повідомленні також зазначено, що Єрмак, Кулеба та Сіярто "відвідали могили військовослужбовців ЗСУ угорської національності, які загинули у війні з російським агресором, та оглянули поховання військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Роберта Мадяра, який віддав життя за Україну в боях на запорізькому напрямку".

У заходах, які відбуваються в Ужгороді, також беруть участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита та інші представники української сторони.

У пресслужбі президента зазначають, що Сіярто прибув до України з офіційним візитом на запрошення української сторони, а метою його візиту є "нормалізація двосторонніх відносин між державами шляхом посилення діалогу на рівні громад та розв’язання низки актуальних питань".

Теги: #ужгород #сіярто

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