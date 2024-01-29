Події

12:43 29.01.2024

Унаслідок обстрілу Нікополя постраждали двоє людей, один з них у важкому стані - ОВА

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Унаслідок обстрілу Нікополя постраждали двоє людей, один з них у важкому стані - ОВА

Російські окупанти обстріляли м. Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок цього поранень дістали 19-річний і 21-річний хлопці, останній перебуває у важкому стані, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Росіяни вдарили по Нікополю артилерією. Постраждали двоє молодих хлопців, 19 і 21 рік. Перший лікуватиметься вдома. Другий - важкий. У нього осколкові поранення голови та грудної клітки. Медики надають усю необхідну допомогу. Деталі уточнюємо", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок.

 

Теги: #обстріл #нікополь

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