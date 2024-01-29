Енергетики повернули світло на знеструмлену через обстріли росіян шахту в Донецькій області

Енергетики під'єднали до світла шахту в Донецькій області, знеструмлену після обстрілів російських окупантів у неділю, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією в телеграм-каналі, на поверхню було виведено 10 осіб.

Крім цього, наголошується, що на цей момент зі світлом уже 20,6 тис. абонентів у трьох населених пунктах, знеструмлених із цієї ж причини - тоді вимикали повітряну лінію і підстанції 110 кВ.

Загалом за добу енергетики заживили майже 39 тис. споживачів в Україні.

Зокрема, у Запорізькій області усунуто наслідки технологічного порушення в електромережах Вільнянського району та заживлено майже 600 сімей у п'яти населених пунктах. Тривають роботи з відновлення енергопостачання двох приватних будинків у Запоріжжі, знеструмлених через пошкодження електроопори внаслідок ДТП.

У Сумській області енергетики ввімкнули в роботу повітряну лінію 10 кВ, відключену через технологічне порушення, - зі світлом 443 споживачі в п'яти населених пунктах.

У Харківській області за вихідні енергетики підключили 17,2 тис. споживачів, знеструмлених минулого тижня внаслідок ракетних обстрілів. Зокрема, до мережі підключено обладнання промислових споживачів. Залишаються знеструмленими понад 15,6 тис. точок обліку. Також після нічних обстрілів було зафіксовано пошкодження мереж у населених пунктах області.

Без напруги через бойові дії залишаються, зокрема, 74 населених пункти (41,3 тис. абонентів) у Донецькій області, 50 населених пунктів (5,3 тис. споживачів) у Запорізькій і 16 населених пунктів (932 споживачі) у Чернігівській.