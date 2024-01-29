Події

11:26 29.01.2024

Енергетики повернули світло на знеструмлену через обстріли росіян шахту в Донецькій області

2 хв читати

Енергетики під'єднали до світла шахту в Донецькій області, знеструмлену після обстрілів російських окупантів у неділю, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією в телеграм-каналі, на поверхню було виведено 10 осіб.

Крім цього, наголошується, що на цей момент зі світлом уже 20,6 тис. абонентів у трьох населених пунктах, знеструмлених із цієї ж причини - тоді вимикали повітряну лінію і підстанції 110 кВ.

Загалом за добу енергетики заживили майже 39 тис. споживачів в Україні.

Зокрема, у Запорізькій області усунуто наслідки технологічного порушення в електромережах Вільнянського району та заживлено майже 600 сімей у п'яти населених пунктах. Тривають роботи з відновлення енергопостачання двох приватних будинків у Запоріжжі, знеструмлених через пошкодження електроопори внаслідок ДТП.

У Сумській області енергетики ввімкнули в роботу повітряну лінію 10 кВ, відключену через технологічне порушення, - зі світлом 443 споживачі в п'яти населених пунктах.

У Харківській області за вихідні енергетики підключили 17,2 тис. споживачів, знеструмлених минулого тижня внаслідок ракетних обстрілів. Зокрема, до мережі підключено обладнання промислових споживачів. Залишаються знеструмленими понад 15,6 тис. точок обліку. Також після нічних обстрілів було зафіксовано пошкодження мереж у населених пунктах області.

Без напруги через бойові дії залишаються, зокрема, 74 населених пункти (41,3 тис. абонентів) у Донецькій області, 50 населених пунктів (5,3 тис. споживачів) у Запорізькій і 16 населених пунктів (932 споживачі) у Чернігівській.

Теги: #шахта #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:08 28.01.2024
Через російські обстріли знеструмлено шахту в Донецькій області - Міненерго

Через російські обстріли знеструмлено шахту в Донецькій області - Міненерго

11:41 26.01.2024
Споживання електроенергії продовжує знижуватися, дефіциту не передбачається - "Укренерго"

Споживання електроенергії продовжує знижуватися, дефіциту не передбачається - "Укренерго"

12:37 18.01.2024
"Укренерго" на четвер прогнозує дефіцит е/е на рівні 3%, графіків відключень не планує

"Укренерго" на четвер прогнозує дефіцит е/е на рівні 3%, графіків відключень не планує

16:28 17.01.2024
Обленерго та постачальники не планують масових відключень е/е після відміни мораторію

Обленерго та постачальники не планують масових відключень е/е після відміни мораторію

18:38 12.01.2024
Шмигаль: Поки що електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіків відключень, але можливі нештатні ситуації

Шмигаль: Поки що електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіків відключень, але можливі нештатні ситуації

20:54 11.01.2024
YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

19:53 11.01.2024
"Укренерго" співпрацює з НАБУ у справі завдання їй збитків "Юнайтед Енерджі", а також домагається в суді стягнення з неї 1,1 млрд грн боргу

"Укренерго" співпрацює з НАБУ у справі завдання їй збитків "Юнайтед Енерджі", а також домагається в суді стягнення з неї 1,1 млрд грн боргу

19:11 10.01.2024
ВР прийняла за основу законопроєкт про встановлення касового методу для сплати податку на прибуток ВДЕ-генерацією

ВР прийняла за основу законопроєкт про встановлення касового методу для сплати податку на прибуток ВДЕ-генерацією

20:32 08.01.2024
Енергосистема продемонструвала певний запас міцності для роботи в умовах значного зниження температури

Енергосистема продемонструвала певний запас міцності для роботи в умовах значного зниження температури

20:00 08.01.2024
Вітротурбіна на півдні України Elementum Energy зруйнована внаслідок атаки безпілотника - компанія

Вітротурбіна на півдні України Elementum Energy зруйнована внаслідок атаки безпілотника - компанія

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Угорщини повідомив, що їде до Ужгорода

Якщо підтримку США Україні буде припинено, Європа сама не впорається - Зеленський

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів

Силами ППО вночі знищено вісім із восьми "Шахедів", які атакували Україну

Генштаб ЗС України: Силами ППО знищено вісім ударних БПЛА з восьми

ОСТАННЄ

ДБР повідомило про підозру двом колишнім командирам "Беркута", які намагалися знищити докази вбивств учасників Революції гідності

Глава МЗС Угорщини повідомив, що їде до Ужгорода

На таврійському напрямку минулої доби нейтралізовано або знищено 207 ворожих БПЛА, кількість піхотних атак не зменшується - Тарнавський

У найближчі дві доби в Україні без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

Очільник МВС Клименко задекларував 1,6 млн грн доходів за 2021 рік і 2 млн грн доходів за 2022 рік

Окупанти обстріляли агропідприємство в Херсонському районі, зруйновано ангар

Ворог наступає на Куп'янськ, проте тактичних успіхів не має - Фітьо

Окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, є поранені - ОВА

Якщо підтримку США Україні буде припинено, Європа сама не впорається - Зеленський

Окупанти обстріляли за добу шість сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА