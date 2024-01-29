У ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами Табаївки Харківської області

Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо спростував поширювану росіянами інформацію про нібито захоплення с. Табаївка Куп'янського району Харківської області.

"Противник заявляє, що захопив Табаївку. Це не відповідає дійсності. Неподалік цього населеного пункту тривають якраз бої", - сказав Фітьо в ефірі національного телемарафону в понеділок уранці.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про нібито захоплення села Табаївка.