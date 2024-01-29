Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

За минулу добу артилерійського і мінометного ворожого обстрілу зазнали понад 15 населених пунктів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 16:50 у с. Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає. О 21:00 у м. Вовчанськ Чугуївського району в результаті ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки, електромережі, господарські будівлі, паркан", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.