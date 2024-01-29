Події

08:31 29.01.2024

Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

1 хв читати
Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

За минулу добу артилерійського і мінометного ворожого обстрілу зазнали понад 15 населених пунктів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 16:50 у с. Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає. О 21:00 у м. Вовчанськ Чугуївського району в результаті ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки, електромережі, господарські будівлі, паркан", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 29.01.2024
Окупанти обстріляли за добу шість сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли за добу шість сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

09:20 29.01.2024
У ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами Табаївки Харківської області

У ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами Табаївки Харківської області

08:39 29.01.2024
Російські війська за минулу добу завдали 126 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

Російські війська за минулу добу завдали 126 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

08:12 29.01.2024
У Херсонській області у результаті обстрілів за минулу добу двоє людей дістали поранення

У Херсонській області у результаті обстрілів за минулу добу двоє людей дістали поранення

07:51 29.01.2024
Окупанти атакували Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Окупанти атакували Марганецьку громаду Дніпропетровської області

07:48 29.01.2024
Силами ППО знищено чотири ударні БПЛА, окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади

Силами ППО знищено чотири ударні БПЛА, окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади

22:03 28.01.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад прикордоння Сумської області

Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад прикордоння Сумської області

18:55 28.01.2024
Окупанти атакували Нікополь і Марганець - голова ОВА

Окупанти атакували Нікополь і Марганець - голова ОВА

16:26 28.01.2024
Житель Берислава поранений після атаки безпілотника - ОДА

Житель Берислава поранений після атаки безпілотника - ОДА

11:08 28.01.2024
Через російські обстріли знеструмлено шахту в Донецькій області - Міненерго

Через російські обстріли знеструмлено шахту в Донецькій області - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Якщо підтримку США Україні буде припинено, Європа сама не впорається - Зеленський

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів

Силами ППО вночі знищено вісім із восьми "Шахедів", які атакували Україну

Генштаб ЗС України: Силами ППО знищено вісім ударних БПЛА з восьми

У Фінляндії відбудеться другий тур президентських виборів

ОСТАННЄ

Якщо підтримку США Україні буде припинено, Європа сама не впорається - Зеленський

У Чорному морі на чергуванні п'ять ворожих кораблів, із них два носії "Калібрів"

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів

Силами ППО вночі знищено вісім із восьми "Шахедів", які атакували Україну

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 74 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 26 атак противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила сім ракетних і десять авіаударів

Генштаб ЗС України: Силами ППО знищено вісім ударних БПЛА з восьми

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по шести районах скупчення сил противника

29 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Стамбулі затримали підозрюваних у нападі на католицьку церкву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА