Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомляє про DDoS-атаку

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляє про DDoS-атаку на інформаційні ресурси штабу і пов'язує її з падінням літака Іл-76 ПКС РФ, повідомляє телеграм-канал штабу.

"Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу", - йдеться в повідомленні відомства в неділю ввечері.

Координаційний штаб повідомляє, що з метою безпеки на деякий час буде обмежено доступ до деяких функцій і ресурсів.