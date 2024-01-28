Події

23:31 28.01.2024

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомляє про DDoS-атаку

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Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомляє про DDoS-атаку

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляє про DDoS-атаку на інформаційні ресурси штабу і пов'язує її з падінням літака Іл-76 ПКС РФ, повідомляє телеграм-канал штабу.

"Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу", - йдеться в повідомленні відомства в неділю ввечері.

Координаційний штаб повідомляє, що з метою безпеки на деякий час буде обмежено доступ до деяких функцій і ресурсів.

Теги: #україна #кібератака #координаційний_штаб

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