Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад прикордоння Сумської області

Армія РФ за минулий день обстріляла з різних видів озброєнь вісім громад Сумської області, зафіксовано 267 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація інформацію станом на 21.00 неділі.

"Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 267 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади", - зазначено в телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, по Хотинській громаді ворог гатив із мінометів (37 вибухів). Крім того, відбулося скидання ВОГ із БПЛА (5 вибухів).

Повідомляється, що по Великописарівській громаді росіяни скинули 19 мін. Також відбулося скидання боєприпасів із БПЛА (8 вибухів) та обстріл із гранатометів СПГ (5 вибухів).

У Білопільській громаді були обстріли з міномета (8 вибухів), артилерії (8 вибухів), РСЗВ (4 вибухи), зі стрілецької зброї та з автоматичної гармати (150 вибухів).

У Середино-Будській громаді було зафіксовано авіаційний обстріл із гвинтокрила некерованими авіаційними ракетами (2 вибухи).

У Краснопільській громаді здійснено атаку за допомогою дрона типу "FPV" (2 вибухи) та обстріл із мінометів (2 вибухи).

У Юнаківській громаді зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (3 вибухи), атаку за допомогою дрона типу "FPV" (1 вибух) і мінометний обстріл (10 вибухів).

Крім того, по Шалигинській громаді росіяни скинули 2 міни, а у Свеській громаді був обстріл зі стрілецької зброї.