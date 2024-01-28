Події

20:50 28.01.2024

Унаслідок ракетного удару є влучання в промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі

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Унаслідок ракетного удару є влучання в промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі

Унаслідок ракетного удару в Кременчуцькому районі є влучання в промисловий об'єкт, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у неділю ввечері.

"Другий день поспіль ворог атакував Полтавську область. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі. Подробиці пізніше", - написав він у телеграм-каналі.

Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби.

 

 

 

Теги: #удар #полтавська_область

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