Події

18:55 28.01.2024

Окупанти атакували Нікополь і Марганець - голова ОВА

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Російські окупаційні війська протягом дня сім разів атакували безпілотниками, а також піддали обстрілу з важкої артилерії Нікополь і Марганець, без постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня територію Нікопольського району 7 разів атакували ворожі дрони-камікадзе. Відкривав агресор вогонь і з важкої артилерії. Під приціл потрапили Нікополь та населені пункти Марганецької громади. Пошкоджено два приватні будинки, гараж, господарську споруду", - сказано в його телеграм-каналі в неділю ввечері.

Так само, за інформацією глави ОВА, є уточнена інформація про збиту в Дніпровському районі ракету противника.

"Її уламки понівечили пару будинків, літню кухню й автомобіль. Скрізь люди неушкоджені", - уточнив Сергій Лисак.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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