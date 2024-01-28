Київщина передала партію дронів і пікапів для 72 ОБМ ім.Чорних Запорожців

Київщина передала нову партію дронів і пікапів для 72 окремої механізованої бригади ім.Чорних Запорожців, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Днями знову відвідали наших незламних Героїв, які сьогодні працюють на Сході. Щоб більш доцільно знищувати російських окупантів і збільшувати втрати ворога, передали 500 FPV-дронів. Частину цих "пташок" закупили за кошти обласного бюджету, 200 одиниць - придбала громада Білої Церкви", - розповів Кравченко, якого цитує сайт ОВА.

Крім того, завдяки підтримці громади Броварів військовим передали 4 нових пікапи. Також захисники отримали від районів та громад Київської області інше обладнання, необхідне для виконання бойових завдань.