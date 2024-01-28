Ізраїлю та ХАМАС запропонували чергову ініціативу щодо врегулювання конфлікту - ЗМІ

Міжнародні посередники щодо Гази виступили з черговою пропозицією, яка дала б змогу звільнити заручників, що залишаються в секторі, і зрештою сприяти припиненню бойових дій, пише The Wall Street Journal (WSJ).

За словами представників єгипетської влади, які наводить газета, "план, переданий Ізраїлю та угрупованню ХАМАС, передбачає запровадження режиму припинення вогню терміном практично на чотири місяці, водночас на першому етапі, який міг би тривати шість тижнів, слід було б звільнити утримуваних угрупованням ХАМАС дітей, жінок та людей похилого віку, яким потрібна невідкладна медична допомога, а на пізніших етапах відбулося б звільнення ізраїльських солдатів і передання останків".

"В обмін Ізраїль звільнив би значну кількість палестинців, ув'язнених в ізраїльських в'язницях, і забезпечив би більший потік гуманітарної допомоги до Сектора Гази, у той час як ХАМАС одержав би міжнародні гарантії того, що після завершення цієї гуманітарної паузи буде досягнута угода про припинення бойових дій", - пише WSJ.

7 жовтня 2023 року радикальне угруповання ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС в анклаві.