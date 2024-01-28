Більшу частину тунелів ХАМАС під Сектором Гази не зруйновано - WSJ

Американські та ізраїльські експерти вважають, що значна частина тунелів, які використовують бойовики угруповання ХАМАС у секторі Гази, залишилася недоторканою, незважаючи на активні спроби ізраїльтян їх зруйнувати, повідомляє в неділю The Wall Street Journal (WSJ).

"До 80% мережі тунелів, широко розкинутої під Сектором Газа, залишаються недоторканими, незважаючи на спроби ізраїльтян, які тривають уже багато тижнів, їх зруйнувати", - пише газета.

"В американських та ізраїльських фахівців існують складнощі з оцінкою рівня руйнування цих тунелів, почасти через те, що вони не можуть з упевненістю сказати, на яку відстань вони простягнулися. Фахівці з обох країн вважають, що пошкодженими або виведеними з ладу можуть бути від 20% до 40% тунелів, значна їх частина на півночі Сектору Гази", - продовжує WSJ.

"Припинення можливості використання цих тунелів, які простяглися більше ніж на 300 км під Сектором Гази, є наріжним каменем дій ізраїльтян із затримання ватажків ХАМАС. Ізраїльтяни завдають по них ударів із повітря, використовують вибухові рідини, обстежують їх із застосуванням роботів і пошукових собак, а наприкінці минулого року на півночі Сектору було проведено операцію із закачування морської води в ці тунелі. У січні щонайменше одну помпу було встановлено в районі міста Хан-Юніс для виведення з ладу тунелів на півдні Гази", - зазначили у пресслужбі.