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11:42 28.01.2024

На Таврійському напрямку окупанти здійснили 892 артобстріли за минулу добу - Тарнавський

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На Таврійському напрямку окупанти здійснили 892 артобстріли за минулу добу - Тарнавський

Російські окупаційні війська на Таврійському напрямку останні двоє діб не застосовують авіацію, віддаючи перевагу ракетним ударам і артилерії, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Останні дві доби, станом на 6.00, ворожих авіаударів не було. Натомість ворог застосовує ракети та артилерію. Гатить і по населених пунктах. Зокрема, сьогодні вночі російські терористи випустили 3 ракети, імовірно "С-300", по Мирнограду Покровського району Донецької області", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

За даними Тарнавського, окупанти продовжують активні наступальні та штурмові дії - "уже третю добу поспіль кількість бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ "Таврія" близько 50. Загарбники здійснили за минулу добу 892 артобстріли".

Як повідомив командувач ОСУВ "Таврія", у зоні відповідальності угруповання загальні втрати ворога становили 364 особи і, не враховуючи БпЛА, 26 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 8 ББМ, 1 артсистема, 10 автомобілів і 3 одиниці спеціальної техніки. "Перестали існувати 3 склади боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 197 БпЛА різних типів", - інформував Тарнавський.

 

Теги: #війна #таврія

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