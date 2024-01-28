Ідентифіковано п'ятьох загиблих, яких дістали з-під завалів у Нью-Йорку - поліція

Поліцейські ідентифікували п'ятьох загиблих, яких дістали з-під завалів у Нью-Йорку, повідомляє Національна поліція.

"Правоохоронці встановили особи всіх убитих - трьох чоловіків і двох жінок. Ворог обірвав життя сім'ї: 54-річного чоловіка, його матері, 86 років, і батька, 85 років. Також загинули 69-річна жінка та чоловік, якому в день трагедії виповнилося 72 роки", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, пошуково-рятувальну операцію, яка тривала на місці російського авіаудару два тижні, завершено.

Російські окупаційні війська 15 січня вдарили по селищу Нью-Йорк чотирма керованими авіабомбами КАБ-500. Унаслідок влучання завалився під'їзд житлового будинку, під завалом опинилися п'ятеро людей. Трьох поранених врятували парамедики поліції.