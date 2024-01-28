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10:47 28.01.2024

Найбільша активність ворожих ДРГ фіксується на Сумському напрямку - ДПС України

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Найбільша активність ворожих ДРГ фіксується на Сумському напрямку - ДПС України

На північному кордоні зберігається непроста ситуація у зв'язку з обстрілом і активністю диверсійно-розвідувальних груп, їхня найбільша активність фіксується в Сумській області, повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ситуація доволі непроста насамперед через обстріли, які щоденно здійснює РФ по території України... Лише з початку цього місяця наші прикордонні наряди зафіксували понад 1800 обстрілів, які здійснила РФ по території Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Найбільше по Харківській області", - сказав Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю вранці.

Він наголосив, що на додачу до цього зафіксовано спроби ворога використовувати ДРГ.

"Ситуація практично незмінна. Найбільше таких спроб фіксується по Сумському напрямку, але також є активність і по Харківщині. Менш активні ворожі ДРГ за останній період фіксуються саме по Чернігівській області", - інформував Демченко.

Як повідомлялося 27 січня, російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла брата і сестру із села Андріївка Сумської області.

 

Теги: #держприкордонслужба #дрг

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