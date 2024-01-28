Уночі війська РФ обстріляли з мінометів чотири громади прикордоння Сумської області

Уночі війська РФ обстріляли з мінометів та інших видів зброї 4 громади прикордоння Сумської області, зафіксовано 24 вибухи, інформувала обласна військова адміністрація про ситуацію станом на 08.00 неділі.

"Вночі росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілу зазнали Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади", - йдеться в телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, росіяни вдарили з мінометів по Есманьській (2 вибухи) та Дружбівській громадах (6 вибухів).

Також мінометний обстріл здійснено по Білопільській громаді (7 вибухів), артобстріл (4 вибухи) і з гармати БМД (5 вибухів).

У Шалигинській громаді був обстріл зі стрілецької зброї.