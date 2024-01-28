У результаті ворожих обстрілів Харківщини постраждали чотири мирні жителі

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 13:00 окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Поранення отримала 77-річна жінка. Постраждалу госпіталізували. Пошкоджено приватний будинок. О 13:15 ворог обстріляв сел. Козача Лопань Харківського району. Поранення отримав 61-річний чоловік. Постраждалого доправили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок. О 18:00 ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Постраждали чоловіки 42 і 50 років. Постраждалих було госпіталізовано", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська було пошкоджено цвинтар.