Події

08:01 28.01.2024

В Очакові за минулу добу через артобстріли пошкоджено багатоквартирний будинок і підприємство

1 хв читати
В Очакові за минулу добу через артобстріли пошкоджено багатоквартирний будинок і підприємство

В Очакові за минулу добу в результаті артобстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, електрощитові та адмінбудівлю підприємства, повідомив голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім інформацію про ворожі обстріли станом на 7:30 неділі.

"Миколаївський район. Учора, 27 січня, о 09:03, 20:28, 22:52 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора, 27 січня, о 09:59 та 12:52 під ворожим артилерійським обстрілом було м. Очаків Очаківської громади. Ворожими снарядами пошкоджено багатоквартирний будинок і гараж на території приватного домоволодіння", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, повідомив Кім, на території одного з підприємств пошкоджено електричні щитові та адмінбудівлю. Постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:22 28.01.2024
У Сумській області за день обстрілів зазнали 10 громад

У Сумській області за день обстрілів зазнали 10 громад

21:23 27.01.2024
РФ увечері атакувала ударними БПЛА Запоріжжя, є влучання в об'єкт інфраструктури

РФ увечері атакувала ударними БПЛА Запоріжжя, є влучання в об'єкт інфраструктури

20:44 27.01.2024
Унаслідок ракетного удару в Кременчуцькому районі є влучання в промисловий об'єкт, виникла пожежа

Унаслідок ракетного удару в Кременчуцькому районі є влучання в промисловий об'єкт, виникла пожежа

19:59 27.01.2024
У Харкові чути вибухи

У Харкові чути вибухи

11:40 27.01.2024
Росіяни обстріляли Херсонську область, пошкоджено газову та електромережу - ОВА

Росіяни обстріляли Херсонську область, пошкоджено газову та електромережу - ОВА

11:12 27.01.2024
За добу РФ 15 разів обстріляла населені пункти Донецької області, загинуло двоє людей - ОВА

За добу РФ 15 разів обстріляла населені пункти Донецької області, загинуло двоє людей - ОВА

08:56 27.01.2024
Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено поліцейського

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено поліцейського

08:31 27.01.2024
Окупанти знову обстрілювали Сумську область

Окупанти знову обстрілювали Сумську область

08:19 27.01.2024
Херсон ворог обстріляв 19 разів за добу

Херсон ворог обстріляв 19 разів за добу

08:01 27.01.2024
Окупанти за добу випустили 340 снарядів по Херсонській області, є поранений

Окупанти за добу випустили 340 снарядів по Херсонській області, є поранений

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО вночі знищено чотири з восьми "шахедів", які атакували Україну

СБУ вручила підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на крадіжці 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

Унаслідок ракетного удару в Кременчуцькому районі є влучання в промисловий об'єкт, виникла пожежа

Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення

Буданов про падіння літака Іл-76: Жодна сторона не може до кінця відповісти, що там сталося

ОСТАННЄ

Війська РФ просунулися біля Куп'янська, найінтенсивніші бої точаться неподалік Синьківки і Табаївки

Українська авіація за минулу добу атакувала чотири райони зосередження військ РФ

Сили оборони стримують ворога на семи напрямках, за добу було 79 бойових зіткнень

Силами ППО вночі знищено чотири з восьми "шахедів", які атакували Україну

Війська РФ за добу завдали три ракетних і вісім авіаційних ударів

28 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Північна Корея випустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя

США почали офіційні переговори з Іраком про виведення своїх військ

США пропонують Греції розширити оборонне співробітництво і передати Україні озброєння

США підтримуватимуть українську Формулу миру на міжнародному рівні - Кірбі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА