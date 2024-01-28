В Очакові за минулу добу через артобстріли пошкоджено багатоквартирний будинок і підприємство

В Очакові за минулу добу в результаті артобстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, електрощитові та адмінбудівлю підприємства, повідомив голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім інформацію про ворожі обстріли станом на 7:30 неділі.

"Миколаївський район. Учора, 27 січня, о 09:03, 20:28, 22:52 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора, 27 січня, о 09:59 та 12:52 під ворожим артилерійським обстрілом було м. Очаків Очаківської громади. Ворожими снарядами пошкоджено багатоквартирний будинок і гараж на території приватного домоволодіння", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, повідомив Кім, на території одного з підприємств пошкоджено електричні щитові та адмінбудівлю. Постраждалих немає.