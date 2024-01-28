Війська РФ за добу завдали три ракетних і вісім авіаційних ударів

Ворог завдав 3 ракетних і 8 авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу "Shahed-136/131", здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.